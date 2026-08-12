Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, Adv, DN 35, szerokość 360 mm

Do czyszczenia na mokro/sucho: plastikowa ssawka podłogowa Adv o szerokości 360 mm i rozmiarze nominalnym DN 35. Zawiera listwy szczotkowe i ściągaczki, które można łatwo wymieniać.

Dysza podłogowa Adv do pracy na mokro/sucho o średnicy DN 35 wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego umożliwia łatwe usuwanie cieczy, grubych zanieczyszczeń i drobnego pyłu. Ssawka podłogowa ma 360 milimetrów szerokości, zawiera rolki boczne i jest odpowiednia do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. Listwy szczotkowe i ściągaczki można szybko i łatwo wymienić za pomocą klipsa.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 35
Ilość (szt.) 1
Szerokość (mm) 360
Kolor antracyt
Waga (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 360 x 220 x 90

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