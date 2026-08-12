Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, Adv, DN 35, szerokość 360 mm
Do czyszczenia na mokro/sucho: plastikowa ssawka podłogowa Adv o szerokości 360 mm i rozmiarze nominalnym DN 35. Zawiera listwy szczotkowe i ściągaczki, które można łatwo wymieniać.
Dysza podłogowa Adv do pracy na mokro/sucho o średnicy DN 35 wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego umożliwia łatwe usuwanie cieczy, grubych zanieczyszczeń i drobnego pyłu. Ssawka podłogowa ma 360 milimetrów szerokości, zawiera rolki boczne i jest odpowiednia do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. Listwy szczotkowe i ściągaczki można szybko i łatwo wymienić za pomocą klipsa.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Ilość (szt.)
|1
|Szerokość (mm)
|360
|Kolor
|antracyt
|Waga (kg)
|0,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|360 x 220 x 90
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