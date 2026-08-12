Dysza podłogowa Adv do pracy na mokro/sucho o średnicy DN 35 wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego umożliwia łatwe usuwanie cieczy, grubych zanieczyszczeń i drobnego pyłu. Ssawka podłogowa ma 360 milimetrów szerokości, zawiera rolki boczne i jest odpowiednia do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. Listwy szczotkowe i ściągaczki można szybko i łatwo wymienić za pomocą klipsa.