Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, aluminium, DN 35, szerokość 370 mm

Do odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher: aluminiowa ssawka podłogowa (DN 35) o szerokości 370 mm, zawiera listwy szczotkowe i ściągaczki, które można łatwo wymienić.

Aluminiowa ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho w rozmiarze nominalnym DN 35 o szerokości 370 milimetrów z rolkami bocznymi. Ściągaczki i listwy szczotkowe można szybko i łatwo wymienić za pomocą klipsa. Ssawka doskonale nadaje się do usuwania drobnego pyłu, grubych zanieczyszczeń lub cieczy za pomocą odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 35
Ilość (szt.) 1
Szerokość (mm) 370
Kolor czarny
Waga (kg) 0,9
Waga z opakowaniem (kg) 1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 380 x 200 x 85

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