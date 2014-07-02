Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, aluminium, DN 35, szerokość 370 mm
Do odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher: aluminiowa ssawka podłogowa (DN 35) o szerokości 370 mm, zawiera listwy szczotkowe i ściągaczki, które można łatwo wymienić.
Aluminiowa ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho w rozmiarze nominalnym DN 35 o szerokości 370 milimetrów z rolkami bocznymi. Ściągaczki i listwy szczotkowe można szybko i łatwo wymienić za pomocą klipsa. Ssawka doskonale nadaje się do usuwania drobnego pyłu, grubych zanieczyszczeń lub cieczy za pomocą odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Ilość (szt.)
|1
|Szerokość (mm)
|370
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|380 x 200 x 85
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