Aluminiowa ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho w rozmiarze nominalnym DN 35 o szerokości 370 milimetrów z rolkami bocznymi. Ściągaczki i listwy szczotkowe można szybko i łatwo wymienić za pomocą klipsa. Ssawka doskonale nadaje się do usuwania drobnego pyłu, grubych zanieczyszczeń lub cieczy za pomocą odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher.