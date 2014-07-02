Do dokładnego czyszczenia na mokro i na sucho oraz do usuwania drobnego pyłu, gruboziarnistych zanieczyszczeń lub cieczy: ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho w rozmiarze nominalnym DN 35 i szerokości 300 milimetrów do odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher. Ssawka podłogowa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego zwiera rolki boczne, listwy szczotkowe i ściągaczki.