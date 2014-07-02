Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, DN 35, szerokość 300 mm

Ssawka podłogowa z tworzywa sztucznego z rolkami, o szerokości 300 mm i rozmiarze nominalnym DN 35. Zawiera listwy szczotkowe i ściągaczki. Do usuwania drobnego pyłu, grubych zanieczyszczeń oraz płynów.

Do dokładnego czyszczenia na mokro i na sucho oraz do usuwania drobnego pyłu, gruboziarnistych zanieczyszczeń lub cieczy: ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho w rozmiarze nominalnym DN 35 i szerokości 300 milimetrów do odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher. Ssawka podłogowa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego zwiera rolki boczne, listwy szczotkowe i ściągaczki.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 35
Ilość (szt.) 1
Szerokość (mm) 300
Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ( ) 300 x 150 x 80

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