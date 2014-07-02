Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, DN 35, szerokość 300 mm
Ssawka podłogowa z tworzywa sztucznego z rolkami, o szerokości 300 mm i rozmiarze nominalnym DN 35. Zawiera listwy szczotkowe i ściągaczki. Do usuwania drobnego pyłu, grubych zanieczyszczeń oraz płynów.
Do dokładnego czyszczenia na mokro i na sucho oraz do usuwania drobnego pyłu, gruboziarnistych zanieczyszczeń lub cieczy: ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho w rozmiarze nominalnym DN 35 i szerokości 300 milimetrów do odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher. Ssawka podłogowa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego zwiera rolki boczne, listwy szczotkowe i ściągaczki.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Ilość (szt.)
|1
|Szerokość (mm)
|300
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) ( )
|300 x 150 x 80
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