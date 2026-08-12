Do usuwania drobnego pyłu, grubych zanieczyszczeń i cieczy za pomocą odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher: ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho w rozmiarze DN 40 wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego o szerokości 360 milimetrów z listwami szczotkowymi, ściągaczkami i rolkami bocznymi.