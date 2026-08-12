Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, DN 40, szerokość 360 mm
Do odkurzania na mokro i sucho drobnego pyłu, gruboziarnistych zanieczyszczeń lub cieczy: ssawka podłogowa z tworzywa sztucznego z rolkami, szerokość 360 mm i rozmiar nominalny DN 40. Zawiera listwy szczotkowe i ściągaczki.
Do usuwania drobnego pyłu, grubych zanieczyszczeń i cieczy za pomocą odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher: ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho w rozmiarze DN 40 wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego o szerokości 360 milimetrów z listwami szczotkowymi, ściągaczkami i rolkami bocznymi.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa ( )
|ID 40
|Ilość (szt.)
|1
|Szerokość (mm)
|360
|Kolor
|szary
|Waga (kg)
|0,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|370 x 190 x 75
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