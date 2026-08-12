Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, DN 40, szerokość 360 mm

Do odkurzania na mokro i sucho drobnego pyłu, gruboziarnistych zanieczyszczeń lub cieczy: ssawka podłogowa z tworzywa sztucznego z rolkami, szerokość 360 mm i rozmiar nominalny DN 40. Zawiera listwy szczotkowe i ściągaczki.

Do usuwania drobnego pyłu, grubych zanieczyszczeń i cieczy za pomocą odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher: ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho w rozmiarze DN 40 wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego o szerokości 360 milimetrów z listwami szczotkowymi, ściągaczkami i rolkami bocznymi.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 40
Ilość (szt.) 1
Szerokość (mm) 360
Kolor szary
Waga (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 370 x 190 x 75

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