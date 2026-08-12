Ssawka podłogowa Turbo z hakiem parkingowym, DN 35/32, szerokość 270 mm
Ssawka podłogowa Turbo z tworzywa sztucznego o rozmiarze nominalnym DN 35/32 do czyszczenia posadzek tekstylnych i twardych. Z praktycznym hakiem parkingowym i tuleją redukcyjną DN 35/32, szerokość 270 mm.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa (mm)
|35
|Ilość (szt.)
|1
|Szerokość (mm)
|270
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,7
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- T 15/1 Bp Adv HEPA
- T 15/1 HEPA
- T 17/1 eco!efficiency
- T 7/1 Classic
- T 7/1 Classic Adv
- T 7/1 eco!efficiency
- T 8/1 L
- Zestaw T 10/1 + Worki filtracyjne
- Zestaw T 11/1 Classic + Zestaw ssawek
- Zestaw T 11/1 Classic HEPA + Zestaw ssawek + Worki filtracyjne
- Zestaw T 12/1 eco!efficiency + Zestaw ssawek + Worki filtracyjne