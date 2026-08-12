Ssawka podłogowa Turbo z hakiem parkingowym, DN 35/32, szerokość 270 mm

Ssawka podłogowa Turbo z tworzywa sztucznego o rozmiarze nominalnym DN 35/32 do czyszczenia posadzek tekstylnych i twardych. Z praktycznym hakiem parkingowym i tuleją redukcyjną DN 35/32, szerokość 270 mm.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa (mm) 35
Ilość (szt.) 1
Szerokość (mm) 270
Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 0,7
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