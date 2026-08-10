Dzięki inteligentnej stacji automatycznego odsysania RCV 5 staje się jeszcze bardziej autonomiczny, ponieważ zbiornik na zanieczyszczenia jest opróżniany automatycznie. W ten sposób użytkownik oszczędza sobie żmudnej i często brudnej pracy. Kurz i brud są automatycznie odsysane do wysokiej jakości worka filtracyjnego z włókniny, gdy tylko RCV 5 zadokuje się w stacji ładującej i odsysającej - po zakończeniu czyszczenia lub podczas ładowania. Dzięki funkcji ładowania w stacji akumulator robota jest ładowany w tym samym czasie.