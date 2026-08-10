Stacja automatycznego odsysania dla RCV 5

Jeszcze większa autonomia podczas czyszczenia: dzięki inteligentnej stacji odsysania zbiornik na zanieczyszczenia w RCV 5 jest opróżniany automatycznie w regularnych odstępach czasu.

Dzięki inteligentnej stacji automatycznego odsysania RCV 5 staje się jeszcze bardziej autonomiczny, ponieważ zbiornik na zanieczyszczenia jest opróżniany automatycznie. W ten sposób użytkownik oszczędza sobie żmudnej i często brudnej pracy. Kurz i brud są automatycznie odsysane do wysokiej jakości worka filtracyjnego z włókniny, gdy tylko RCV 5 zadokuje się w stacji ładującej i odsysającej - po zakończeniu czyszczenia lub podczas ładowania. Dzięki funkcji ładowania w stacji akumulator robota jest ładowany w tym samym czasie.

Cechy i zalety
Automatyczne opróżnianie zanieczyszczeń
  • Regularne automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz RCV 5 pozwala robotowi odkurzającemu na autonomiczne czyszczenie przez znacznie dłuższy czas.
  • Bez konieczności ręcznego opróżniania pojemnika na zanieczyszczenia w RCV 5, użytkownik nie musi mieć kontaktu z kurzem i brudem.
  • Ponieważ pojemnik na kurz robota odkurzającego jest regularnie opróżniany, moc ssania pozostaje stale wysoka, co oznacza doskonałe rezultaty czyszczenia.
Fizelinowa torebka filtracyjna
  • Worek filtrujący niezawodnie zatrzymuje kurz i brud.
  • Wyłapany brud jest usuwany w łatwy i higieniczny sposób.
  • Po wyciągnięciu worka filtrującego ze stacji, jest on automatycznie zamykany. Zanieczyszczenia pozostają bezpiecznie w worku, a pył nie wydostaje się na zewnątrz podczas wymiany worka.
Wygodne prowadzenie kabla zasilającego
  • Kabel sieciowy stacji samoopróżniającej można starannie zwinąć za pomocą wygodnego systemu prowadzenia kabla zamontowanego z tyłu stacji samoopróżniającej.
Sterowanie za pomocą aplikacji
  • W razie potrzeby stacją samoopróżniającą RCV 5 można sterować za pomocą aplikacji dla większej wygody.
  • Odkurzanie można również aktywować indywidualnie za pomocą aplikacji.
Kompatybilny ze wszystkimi modelami RCV 5
  • Stacja samoopróżniająca jest kompatybilna ze wszystkimi modelami RCV 5, nawet z urządzeniami, które mają już stację ładującą.
  • Korzystając z dostarczonego zestawu do konwersji, istniejący RCV 5 można w mgnieniu oka przekształcić do pracy ze stacją samoopróżniającą.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Pojemność worka filtracyjnego (l) 4
Kolor Biała
Waga (kg) 4,6
Waga z opakowaniem (kg) 7,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 401 x 290 x 446

Wyposażenie

  • Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt.
  • Zbiornik na zanieczyszczenia
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Twarde posadzki o zamkniętej strukturze
  • Dywany o krótkim włosiu
Akcesoria
Części zamienne

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