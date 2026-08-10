Stacja automatycznego odsysania dla RCV 5
Jeszcze większa autonomia podczas czyszczenia: dzięki inteligentnej stacji odsysania zbiornik na zanieczyszczenia w RCV 5 jest opróżniany automatycznie w regularnych odstępach czasu.
Dzięki inteligentnej stacji automatycznego odsysania RCV 5 staje się jeszcze bardziej autonomiczny, ponieważ zbiornik na zanieczyszczenia jest opróżniany automatycznie. W ten sposób użytkownik oszczędza sobie żmudnej i często brudnej pracy. Kurz i brud są automatycznie odsysane do wysokiej jakości worka filtracyjnego z włókniny, gdy tylko RCV 5 zadokuje się w stacji ładującej i odsysającej - po zakończeniu czyszczenia lub podczas ładowania. Dzięki funkcji ładowania w stacji akumulator robota jest ładowany w tym samym czasie.
Cechy i zalety
Automatyczne opróżnianie zanieczyszczeń
- Regularne automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz RCV 5 pozwala robotowi odkurzającemu na autonomiczne czyszczenie przez znacznie dłuższy czas.
- Bez konieczności ręcznego opróżniania pojemnika na zanieczyszczenia w RCV 5, użytkownik nie musi mieć kontaktu z kurzem i brudem.
- Ponieważ pojemnik na kurz robota odkurzającego jest regularnie opróżniany, moc ssania pozostaje stale wysoka, co oznacza doskonałe rezultaty czyszczenia.
Fizelinowa torebka filtracyjna
- Worek filtrujący niezawodnie zatrzymuje kurz i brud.
- Wyłapany brud jest usuwany w łatwy i higieniczny sposób.
- Po wyciągnięciu worka filtrującego ze stacji, jest on automatycznie zamykany. Zanieczyszczenia pozostają bezpiecznie w worku, a pył nie wydostaje się na zewnątrz podczas wymiany worka.
Wygodne prowadzenie kabla zasilającego
- Kabel sieciowy stacji samoopróżniającej można starannie zwinąć za pomocą wygodnego systemu prowadzenia kabla zamontowanego z tyłu stacji samoopróżniającej.
Sterowanie za pomocą aplikacji
- W razie potrzeby stacją samoopróżniającą RCV 5 można sterować za pomocą aplikacji dla większej wygody.
- Odkurzanie można również aktywować indywidualnie za pomocą aplikacji.
Kompatybilny ze wszystkimi modelami RCV 5
- Stacja samoopróżniająca jest kompatybilna ze wszystkimi modelami RCV 5, nawet z urządzeniami, które mają już stację ładującą.
- Korzystając z dostarczonego zestawu do konwersji, istniejący RCV 5 można w mgnieniu oka przekształcić do pracy ze stacją samoopróżniającą.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Pojemność worka filtracyjnego (l)
|4
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|4,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|7,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|401 x 290 x 446
Wyposażenie
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt.
- Zbiornik na zanieczyszczenia
Zastosowania
- Twarde posadzki o zamkniętej strukturze
- Dywany o krótkim włosiu
Akcesoria
Części zamienne
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