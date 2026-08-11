Stacja do ładowania baterii WV 5
Jeżeli wymienna bateria i urządzenie są jednocześnie podłączone do stacji ładowania – najpierw ładowane jest urządzenie, a następnie bateria.
Jeżeli wymienna bateria i urządzenie są jednocześnie podłączone do stacji ładowania – najpierw ładowane jest urządzenie, a następnie bateria.
Cechy i zalety
Atrakcyjny design
- Doskonale pasuje do wyposażeniu domu.
Wygodne ładowanie
- Jeżeli wymienna bateria i urządzenie są jednocześnie podłączone do stacji ładowania – najpierw ładowane jest urządzenie, a następnie bateria.
Praktyczne przechowywanie przewodu
- Możliwość schowania przewodu pod stacją do ładowania baterii.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|200 x 132 x 50