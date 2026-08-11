Stacja do ładowania baterii WV 5

Jeżeli wymienna bateria i urządzenie są jednocześnie podłączone do stacji ładowania – najpierw ładowane jest urządzenie, a następnie bateria.

Jeżeli wymienna bateria i urządzenie są jednocześnie podłączone do stacji ładowania – najpierw ładowane jest urządzenie, a następnie bateria.

Cechy i zalety
Atrakcyjny design
  • Doskonale pasuje do wyposażeniu domu.
Wygodne ładowanie
  • Jeżeli wymienna bateria i urządzenie są jednocześnie podłączone do stacji ładowania – najpierw ładowane jest urządzenie, a następnie bateria.
Praktyczne przechowywanie przewodu
  • Możliwość schowania przewodu pod stacją do ładowania baterii.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 200 x 132 x 50