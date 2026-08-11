Zestaw zawiera dwie szczotki boczne do odkurzacza automatycznego RCV 2. Gdy urządzenie wykonuje zadanie czyszczenia, wysokiej jakości szczotka boczna zapewnia optymalne efekty czyszczenia na wszystkich twardych posadzkach, takich jak płytki, laminat, posadzki drewniane, PCV lub linoleum, zwłaszcza w rogach i wzdłuż krawędzi. Wymiana szczotek bocznych jest niezwykle łatwa dzięki beznarzędziowemu mocowaniu na klik.