Koniec z zabłoconymi łapami – szczotka do mycia zwierząt jako dodatek do wszystkich myjek terenowych OC 3 czyści szybko, dokładnie i delikatnie. Idealna po spacerze z psem podczas złej pogody, przed wejściem do samochodu lub domu. Niezależnie od tego, czy myjesz tylko zabłocone łapy swojego zwierzaka, czy też czyścisz całą jego sierść, elastyczne silikonowe wypustki nie tylko zapewniają zwierzęciu komfort, ale także szczególnie skutecznie usuwają zanieczyszczenia. Aby z niej skorzystać, należy podłączyć szczotkę bezpośrednio do pistoletu spustowego w urządzeniu OC 3. Po naciśnięciu spustu woda przepływa przez szczotkę. Połączenie delikatnego strumienia prysznicowego pod niskim ciśnieniem (porównywalnego do strumienia z kranu) i mechanicznego efektu wypustek zapewnia wyjątkowo skuteczne czyszczenie, a także efekt masażu, który spodoba się wielu zwierzętom. Zanieczyszczenia zostają rozluźnione i bezpośrednio zmywane. Duża oszczędność wody chroni akumulator i sprawia, że urządzenia można używać w ten sposób przez wystarczająco długi czas.