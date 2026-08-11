Szczotka do RCV 2
Optymalne efekty czyszczenia: wysokiej jakości szczotka główna do odkurzacza automatycznego RCV 2.
Zestaw zawiera szczotkę główną do odkurzacza automatycznego RCV 2. Gdy urządzenie pracuje w trybie zamiatania, wysokiej jakości szczotka główna zapewnia optymalne efekty czyszczenia na większości powierzchni, takich jak płytki, laminat, posadzki drewniane, PCV, linoleum lub dywany o krótkim włosiu. Szczotkę łatwo się wkłada lub wyjmuje. W razie potrzeby szczotkę można szybko i łatwo wyczyścić i wymienić.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|Biała
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|169 x 43 x 43