Szczotka do RCV 2

Optymalne efekty czyszczenia: wysokiej jakości szczotka główna do odkurzacza automatycznego RCV 2.

Zestaw zawiera szczotkę główną do odkurzacza automatycznego RCV 2. Gdy urządzenie pracuje w trybie zamiatania, wysokiej jakości szczotka główna zapewnia optymalne efekty czyszczenia na większości powierzchni, takich jak płytki, laminat, posadzki drewniane, PCV, linoleum lub dywany o krótkim włosiu. Szczotkę łatwo się wkłada lub wyjmuje. W razie potrzeby szczotkę można szybko i łatwo wyczyścić i wymienić.

Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Kolor Biała
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 169 x 43 x 43
Kompatybilne urządzenia
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