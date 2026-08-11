Zestaw zawiera szczotkę główną do odkurzacza automatycznego RCV 2. Gdy urządzenie pracuje w trybie zamiatania, wysokiej jakości szczotka główna zapewnia optymalne efekty czyszczenia na większości powierzchni, takich jak płytki, laminat, posadzki drewniane, PCV, linoleum lub dywany o krótkim włosiu. Szczotkę łatwo się wkłada lub wyjmuje. W razie potrzeby szczotkę można szybko i łatwo wyczyścić i wymienić.