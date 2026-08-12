Szczotka do szorowania jest idealna do szybkiego i dokładnego rozluźniania i zmywania uporczywych zanieczyszczeń, takich jak lepka warstwa pyłków na meblach ogrodowych lub zaschnięte zanieczyszczenia. Połączenie strumienia ciśnieniowego i włosia zapewnia wyjątkowo dużą moc czyszczenia, nawet w przypadku szybkiego czyszczenia. Obszary zastosowań obejmują na przykład meble ogrodowe, rowery i inny sprzęt zewnętrzny. Szczotka jest montowana bezpośrednio na pistolecie spustowym. Dzięki antypoślizgowemu profilowi i ergonomicznemu kształtowi szczotka wygodnie leży w dłoni, zapewniając bezpieczną pracę bez zmęczenia. Ponieważ woda jest zużywana, wyłącznie po naciśnięciu spustu urządzenia, zużycie wody można bardzo wydajnie i indywidualnie kontrolować. W ten sposób też przedłuża się okres eksploatacji akumulatora. Szczotka do szorowania jest kompatybilna ze wszystkimi mobilnymi myjkami terenowymi OC 3.