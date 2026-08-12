Szczotka do szorowania
Wszechstronna szczotka do szorowania do czyszczenia mobilnego szybko i dokładnie usuwa uporczywe zanieczyszczenia. Można ją montować bezpośrednio na pistolecie spustowym myjki ciśnieniowej.
Szczotka do szorowania jest idealna do szybkiego i dokładnego rozluźniania i zmywania uporczywych zanieczyszczeń, takich jak lepka warstwa pyłków na meblach ogrodowych lub zaschnięte zanieczyszczenia. Połączenie strumienia ciśnieniowego i włosia zapewnia wyjątkowo dużą moc czyszczenia, nawet w przypadku szybkiego czyszczenia. Obszary zastosowań obejmują na przykład meble ogrodowe, rowery i inny sprzęt zewnętrzny. Szczotka jest montowana bezpośrednio na pistolecie spustowym. Dzięki antypoślizgowemu profilowi i ergonomicznemu kształtowi szczotka wygodnie leży w dłoni, zapewniając bezpieczną pracę bez zmęczenia. Ponieważ woda jest zużywana, wyłącznie po naciśnięciu spustu urządzenia, zużycie wody można bardzo wydajnie i indywidualnie kontrolować. W ten sposób też przedłuża się okres eksploatacji akumulatora. Szczotka do szorowania jest kompatybilna ze wszystkimi mobilnymi myjkami terenowymi OC 3.
Cechy i zalety
Stabilne włosie i skuteczny strumień ciśnieniowySkuteczne i dokładne usuwanie nawet najbardziej uporczywych zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia zostają rozluźnione i bezpośrednio zmywane.
Ergonomiczny kształt z profilem antypoślizgowymWygodny i łatwy chwyt zapewnia bezpieczną pracę bez zmęczenia. Niski ciężar sprawia, że praca jest wygodna.
Możliwość montażu na pistolecie spustowymObsługa jedną ręką dla większej elastyczności.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|169 x 53 x 21
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Rowery
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Buty
- Wózki spacerowe
- Zabawki
- Namioty
- Kwietniki