Szczotka do szorowania

Wszechstronna szczotka do szorowania do czyszczenia mobilnego szybko i dokładnie usuwa uporczywe zanieczyszczenia. Można ją montować bezpośrednio na pistolecie spustowym myjki ciśnieniowej.

Szczotka do szorowania jest idealna do szybkiego i dokładnego rozluźniania i zmywania uporczywych zanieczyszczeń, takich jak lepka warstwa pyłków na meblach ogrodowych lub zaschnięte zanieczyszczenia. Połączenie strumienia ciśnieniowego i włosia zapewnia wyjątkowo dużą moc czyszczenia, nawet w przypadku szybkiego czyszczenia. Obszary zastosowań obejmują na przykład meble ogrodowe, rowery i inny sprzęt zewnętrzny. Szczotka jest montowana bezpośrednio na pistolecie spustowym. Dzięki antypoślizgowemu profilowi i ergonomicznemu kształtowi szczotka wygodnie leży w dłoni, zapewniając bezpieczną pracę bez zmęczenia. Ponieważ woda jest zużywana, wyłącznie po naciśnięciu spustu urządzenia, zużycie wody można bardzo wydajnie i indywidualnie kontrolować. W ten sposób też przedłuża się okres eksploatacji akumulatora. Szczotka do szorowania jest kompatybilna ze wszystkimi mobilnymi myjkami terenowymi OC 3.

Cechy i zalety
Szczotka do szorowania: Stabilne włosie i skuteczny strumień ciśnieniowy
Stabilne włosie i skuteczny strumień ciśnieniowy
Skuteczne i dokładne usuwanie nawet najbardziej uporczywych zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia zostają rozluźnione i bezpośrednio zmywane.
Szczotka do szorowania: Ergonomiczny kształt z profilem antypoślizgowym
Ergonomiczny kształt z profilem antypoślizgowym
Wygodny i łatwy chwyt zapewnia bezpieczną pracę bez zmęczenia. Niski ciężar sprawia, że praca jest wygodna.
Szczotka do szorowania: Możliwość montażu na pistolecie spustowym
Możliwość montażu na pistolecie spustowym
Obsługa jedną ręką dla większej elastyczności.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 169 x 53 x 21
Zastosowania
  • Rowery
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Buty
  • Wózki spacerowe
  • Zabawki
  • Namioty
  • Kwietniki