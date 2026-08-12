Szczotka dyskowa, średnia, czerwony, 280 mm

Średnio-twarda szczotka dyskowa (280 mm) w wersji czerwonej do wszystkich konwencjonalnych zastosowań związanych z czyszczeniem. Nadaje się również do podłóg wrażliwych.

Średnio-twarda szczotka dyskowa (280 mm) w wersji czerwonej do wszystkich konwencjonalnych zastosowań związanych z czyszczeniem. Nadaje się również do podłóg wrażliwych.

Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czerwony
Stopień twardości średnia
Ilość (szt.) 1
Waga z opakowaniem (kg) 1
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment