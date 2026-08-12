Szczotka dyskowa, średnia, czerwony, 280 mm
Średnio-twarda szczotka dyskowa (280 mm) w wersji czerwonej do wszystkich konwencjonalnych zastosowań związanych z czyszczeniem. Nadaje się również do podłóg wrażliwych.
Średnio-twarda szczotka dyskowa (280 mm) w wersji czerwonej do wszystkich konwencjonalnych zastosowań związanych z czyszczeniem. Nadaje się również do podłóg wrażliwych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czerwony
|Stopień twardości
|średnia
|Ilość (szt.)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|1