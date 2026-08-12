Szczotka dyskowa, średnia, czerwony, 406 mm

Szczotka dyskowa, średnio-twarda, czerwona, średnica 406 mm. Do normalnego użytku. Nadaje się również do podłóg wrażliwych. Włosie: Polipropylen, grubość 0,6 mm, długość 40 mm.

Szczotka dyskowa (średnio-twarda, czerwona), średnica 406 mm. Odpowiednia do użytku normalnego oraz do wrażliwych podłóg. Włosie: Polipropylen, grubość 0,6 mm, długość 40 mm.

Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czerwony
Stopień twardości średnia
Ilość (szt.) 1
Waga z opakowaniem (kg) 2,9