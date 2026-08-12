Szczotka dyskowa, twardy, czarny, 406 mm
Szczotka dyskowa, twarda, czarna, średnica 406 mm. Do uporczywego brudu i czyszczenia podstawowego. Wyłącznie do podłóg niewrażliwych. Włosie: Tynex Grit 180, grubość 1 mm, długość 41 mm.
Szczotka dyskowa (twarda, czarna), średnica 406 mm. Odpowiednia do uporczywego brudu i czyszczenia podstawowego. Nadaje się wyłącznie do podłóg niewrażliwych. Włosie: Tynex grit 180, grubość 1 mm, długość 41 mm.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Stopień twardości
|twardy
|Ilość (szt.)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|3