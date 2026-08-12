Szczotka dyskowa, twardy, czarny, 406 mm

Szczotka dyskowa, twarda, czarna, średnica 406 mm. Do uporczywego brudu i czyszczenia podstawowego. Wyłącznie do podłóg niewrażliwych. Włosie: Tynex Grit 180, grubość 1 mm, długość 41 mm.

Szczotka dyskowa (twarda, czarna), średnica 406 mm. Odpowiednia do uporczywego brudu i czyszczenia podstawowego. Nadaje się wyłącznie do podłóg niewrażliwych. Włosie: Tynex grit 180, grubość 1 mm, długość 41 mm.

Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Stopień twardości twardy
Ilość (szt.) 1
Waga z opakowaniem (kg) 3