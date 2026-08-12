Szczotka precyzyjna łączy w sobie efekt płaskiego strumienia wody i mechaniczną siłę czyszczenia włosia, zapewniając dokładne czyszczenie trudno dostępnych miejsc i zakamarków, na przykład na rowerach. Zanieczyszczenia zostają rozluźnione i bezpośrednio zmywane. Ponieważ woda jest zużywana, wyłącznie po naciśnięciu spustu urządzenia, zużycie wody można bardzo wydajnie i indywidualnie kontrolować. W ten sposób też przedłuża się okres eksploatacji akumulatora. Szczotka jest montowana bezpośrednio na pistolecie spustowym. W razie potrzeby głowicę szczotki można wymienić. Szczotka precyzyjna jest kompatybilna ze wszystkimi mobilnymi myjkami terenowymi OC 3.