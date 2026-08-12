Szczotka precyzyjna
Mała i mocna szczotka precyzyjna do czyszczenia mobilnego gwarantuje dokładne usuwanie zanieczyszczeń w trudno dostępnych miejscach. Można ją montować bezpośrednio na pistolecie spustowym myjki ciśnieniowej.
Szczotka precyzyjna łączy w sobie efekt płaskiego strumienia wody i mechaniczną siłę czyszczenia włosia, zapewniając dokładne czyszczenie trudno dostępnych miejsc i zakamarków, na przykład na rowerach. Zanieczyszczenia zostają rozluźnione i bezpośrednio zmywane. Ponieważ woda jest zużywana, wyłącznie po naciśnięciu spustu urządzenia, zużycie wody można bardzo wydajnie i indywidualnie kontrolować. W ten sposób też przedłuża się okres eksploatacji akumulatora. Szczotka jest montowana bezpośrednio na pistolecie spustowym. W razie potrzeby głowicę szczotki można wymienić. Szczotka precyzyjna jest kompatybilna ze wszystkimi mobilnymi myjkami terenowymi OC 3.
Cechy i zalety
Delikatna, ale skuteczna szczotka precyzyjnaDokładne usuwanie osadów brudu nawet w trudno dostępnych miejscach.
Zdejmowana głowica szczotkiŁatwa modernizacja w celu higienicznego czyszczenia w dowolnym momencie.
Możliwość montażu na pistolecie spustowymObsługa jedną ręką dla większej elastyczności.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|200 x 35 x 48
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Rowery
- Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
Części zamienne
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