Szczotka precyzyjna

Mała i mocna szczotka precyzyjna do czyszczenia mobilnego gwarantuje dokładne usuwanie zanieczyszczeń w trudno dostępnych miejscach. Można ją montować bezpośrednio na pistolecie spustowym myjki ciśnieniowej.

Szczotka precyzyjna łączy w sobie efekt płaskiego strumienia wody i mechaniczną siłę czyszczenia włosia, zapewniając dokładne czyszczenie trudno dostępnych miejsc i zakamarków, na przykład na rowerach. Zanieczyszczenia zostają rozluźnione i bezpośrednio zmywane. Ponieważ woda jest zużywana, wyłącznie po naciśnięciu spustu urządzenia, zużycie wody można bardzo wydajnie i indywidualnie kontrolować. W ten sposób też przedłuża się okres eksploatacji akumulatora. Szczotka jest montowana bezpośrednio na pistolecie spustowym. W razie potrzeby głowicę szczotki można wymienić. Szczotka precyzyjna jest kompatybilna ze wszystkimi mobilnymi myjkami terenowymi OC 3.

Cechy i zalety
Szczotka precyzyjna: Delikatna, ale skuteczna szczotka precyzyjna
Delikatna, ale skuteczna szczotka precyzyjna
Dokładne usuwanie osadów brudu nawet w trudno dostępnych miejscach.
Szczotka precyzyjna: Zdejmowana głowica szczotki
Zdejmowana głowica szczotki
Łatwa modernizacja w celu higienicznego czyszczenia w dowolnym momencie.
Szczotka precyzyjna: Możliwość montażu na pistolecie spustowym
Możliwość montażu na pistolecie spustowym
Obsługa jedną ręką dla większej elastyczności.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 200 x 35 x 48
Zastosowania
  • Rowery
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
Części zamienne

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