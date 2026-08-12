Szczotka punktowa jest idealnym rozwiązaniem do głębokiego czyszczenia oraz szybkiego i dokładnego usuwania plam z tekstyliów i może być używana z odkurzaczami piorącymi SE 2 Spot i SE 3-18 Compact. Sprawdzona technologia spryskująco-odsysająca firmy Kärcher z automatycznym odkurzaniem wody podczas czyszczenia umożliwia dokładne usuwanie plam bez kapania, pozostawiając niewielką ilość wilgoci w tkaninach. Szczotka punktowa ma również imponującą funkcję czyszczenia systemowego, która zapobiega zanieczyszczeniu szczotki podczas czyszczenia.