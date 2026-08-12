Szczotka punktowa

Szybkie i skuteczne usuwanie plam: szczotka punktowa to idealne akcesorium do odkurzacza piorącego do dokładnego usuwania uporczywych plam z tapicerki i tekstyliów.

Szczotka punktowa jest idealnym rozwiązaniem do głębokiego czyszczenia oraz szybkiego i dokładnego usuwania plam z tekstyliów i może być używana z odkurzaczami piorącymi SE 2 Spot i SE 3-18 Compact. Sprawdzona technologia spryskująco-odsysająca firmy Kärcher z automatycznym odkurzaniem wody podczas czyszczenia umożliwia dokładne usuwanie plam bez kapania, pozostawiając niewielką ilość wilgoci w tkaninach. Szczotka punktowa ma również imponującą funkcję czyszczenia systemowego, która zapobiega zanieczyszczeniu szczotki podczas czyszczenia.

Cechy i zalety
Szczotka punktowa: Innowacyjna technologia Kärcher zapewniająca optymalne rezultaty czyszczenia
Innowacyjna technologia Kärcher zapewniająca optymalne rezultaty czyszczenia
Ukierunkowane i skuteczne usuwanie uporczywych lub zaschniętych plam. Niska wilgoć resztkowa umożliwia szybkie schnięcie tekstylnych powierzchni. Aplikacja bez kapania – woda jest automatycznie odsysana podczas procesu czyszczenia.
Szczotka punktowa: Prosta i wygodna obsługa
Prosta i wygodna obsługa
Funkcja oczyszczania systemu zapobiega zabrudzeniu akcesoriów podczas czyszczenia. Ręce pozostają czyste, a akcesoria można schować natychmiast po użyciu. Intuicyjna obsługa.
Szczotka punktowa: Miękkie włosie
Miękkie włosie
Delikatne i dokładne usuwanie plam z powierzchni tekstylnych.
Pasuje do odkurzaczy piorących SE 2 Spot i SE 3-18 Compact
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Dywany
  • Tapicerka
  • Tapicerowane meble
  • Siedzenia samochodowe