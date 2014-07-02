Szczotka tarczowa kpl. czarna D51, twardy, czarny, 510 mm
Czarna, twarda szczotka tarczowa do usuwania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 51.
Szczotka dyskowa (twarda, czarna), średnica 510 mm. Odpowiednia do uporczywego brudu i czyszczenia podstawowego. Nadaje się wyłącznie do podłóg niewrażliwych. Włosie: Tynex grit 180, grubość 1 mm, długość 41 mm.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Stopień twardości
|twardy
|Ilość (szt.)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|4,9