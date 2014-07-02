Szczotka tarczowa kpl. czarna D51, twardy, czarny, 510 mm

Czarna, twarda szczotka tarczowa do usuwania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 51.

Szczotka dyskowa (twarda, czarna), średnica 510 mm. Odpowiednia do uporczywego brudu i czyszczenia podstawowego. Nadaje się wyłącznie do podłóg niewrażliwych. Włosie: Tynex grit 180, grubość 1 mm, długość 41 mm.

Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Stopień twardości twardy
Ilość (szt.) 1
Waga z opakowaniem (kg) 4,9