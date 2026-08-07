Szczotka uniwersalna
Uniwersalna szczotka, podłączona do pistoletu urządzenia, ułatwia usuwanie uporczywego brudu.
Dzięki wodoprzepuszczalnemu włosiu uniwersalna szczotka, którą można zamontować na pistolecie spustowym myjki ciśnieniowej, może wzruszać uporczywy brud i go jednocześnie spłukiwać. Miękkie włosie chroni delikatne powierzchnie bez wpływu na jakość czyszczenia. Szczotka ma włosie na całej swojej powierzchni, dlatego idealnie nadaje się do czyszczenia płaskich powierzchni, ale również złożonych kształtów, np. szczelin w rowerach.
Cechy i zalety
Można podłączyć do pistoletu spustowego
- Dzięki temu jedna ręka jest wolna.
Miękkie włosie
- Usuwanie i spłukiwanie uporczywego brudu.
Włosie na całej powierzchni
- Do czyszczenia nawet w trudno dostępnych miejscach.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|200 x 80 x 80
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Rowery
- Namioty
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Wózki spacerowe
- Zabawki
- Buty
- Sprzęt sportowy (deska surfingowa, kajak, deska SUP)