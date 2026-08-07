Dzięki wodoprzepuszczalnemu włosiu uniwersalna szczotka, którą można zamontować na pistolecie spustowym myjki ciśnieniowej, może wzruszać uporczywy brud i go jednocześnie spłukiwać. Miękkie włosie chroni delikatne powierzchnie bez wpływu na jakość czyszczenia. Szczotka ma włosie na całej swojej powierzchni, dlatego idealnie nadaje się do czyszczenia płaskich powierzchni, ale również złożonych kształtów, np. szczelin w rowerach.