Szczotka walcowa 500, twarda

Twarda szczotka do stosowania z napędem hydraulicznym (4.762-584.0). Do szorstkich elewacji, kamienia i drewnianych tarasów. System łatwej i szybkiej wymiany.

Cechy i zalety
Czyszczenie bez smug do samych krawędzi
  • Boczne włosie do ochrony krawędzi i czyszczenia przy krawędzi.
  • Czyszczenie bez smug dzięki skośnemu włosiu na środku szczotki.
Intuicyjne kody koloru
  • Kody koloru ułatwiają wybór odpowiedniej szczotki.
Mechanizm szybkiej wymiany
  • Szybka wymiana szczotki do prostego dostosowania do zadania związanego z czyszczeniem.
Specyfikacja

Dane techniczne

Temperatura doprowadzanej wody (°C) 40
Kolor zielony
Waga z opakowaniem (kg) 1,6

Wideo

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Zastosowania
  • Do czyszczenia tarasów z podłogą kamienną lub drewnianą
  • Do czyszczenia cementu, cegły lub elewacji z blachy ocynkowanej lub stali