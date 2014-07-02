Szczotka walcowa, bardzo miękka, Biała, 350 mm
Szczotka walcowa biała, bardzo miękka, długość 350 mm. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. Włosie: poliamid, grubość 0,3 mm, długość 20 mm.
Szczotka walcowa (bardzo miękka, biała) z odpornym na zużycie mechanizmem gwiazdowym, długość 350 mm. Odpowiednia do czyszczenia wrażliwych podłóg i polerowania. Włosie: Poliamid, grubość 0,3 mm, długość 20 mm.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Długość (mm)
|350
|Stopień twardości
|bardzo miękka
|Ilość (szt.)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,9