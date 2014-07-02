Szczotka walcowa, bardzo miękka, Biała, 400 mm

Szczotka walcowa biała, bardzo miękka, długość 400 mm. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni.

Szczotka walcowa (bardzo miękka, biała) z odpornym na zużycie mechanizmem gwiazdowym, długość 400 mm. Odpowiednia do czyszczenia wrażliwych podłóg i polerowania. Włosie: Poliamid, grubość 0,3 mm, długość 20 mm.

Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Długość (mm) 400
Stopień twardości bardzo miękka
Ilość (szt.) 1
Waga z opakowaniem (kg) 1