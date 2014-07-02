Szczotka walcowa, średnia, czerwony, 400 mm

Szczotka walcowa czerwona, uniwersalna, średnio-twarda, długość 400 mm. Włosie: polipropylen, grubość 0,4 mm, długość 20 mm.

Szczotka walcowa (średnio-twarda, czerwona) ma długość 400 mm. Nadaje się do wszystkich normalnych zadań związanych z czyszczeniem, również do wrażliwych podłóg. Włosie: Polipropylen, grubość 0,4 mm, długość 20 mm.

Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czerwony
Długość (mm) 400
Stopień twardości średnia
Ilość (szt.) 1
Waga z opakowaniem (kg) 1