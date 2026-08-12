Szczotka walcowa, standardowe włosie, czarna

Miękka szczotka walcowa o długości 508 mm i standardowym czarnym włosiu poliamidowym do wszystkich typowych zastosowań.

Szczotka walcowa o długości 508 mm. Szczotka walcowa jest wyposażona w czarne włosie z tworzywa sztucznego o długości 29 mm. Średnica włosia: 0,30 mm. Proszę pamiętać, że do czyszczenia wymagane są dwie szczotki.

Specyfikacja

Dane techniczne

Długość szczotki (mm) 508
Stopień twardości średnio-twarda
Ilość (szt.) 1
Kolor czarny
Waga (kg) 0,7
Waga z opakowaniem (kg) 1,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 515 x 100 x 100
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment