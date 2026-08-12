Szczotka walcowa, standardowe włosie, czarna
Miękka szczotka walcowa o długości 508 mm i standardowym czarnym włosiu poliamidowym do wszystkich typowych zastosowań.
Szczotka walcowa o długości 508 mm. Szczotka walcowa jest wyposażona w czarne włosie z tworzywa sztucznego o długości 29 mm. Średnica włosia: 0,30 mm. Proszę pamiętać, że do czyszczenia wymagane są dwie szczotki.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Długość szczotki (mm)
|508
|Stopień twardości
|średnio-twarda
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|515 x 100 x 100