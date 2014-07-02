Szczotka walcowa, standardowe włosie, czarna, CV 30/1

Miękka szczotka walcowa o długości 277 mm z czarnym standardowym włosiem poliamidowym do wszystkich odkurzaczy pionowych szczotkowych CV 30/1 firmy Kärcher.

Szczotka walcowa 277 mm do wszystkich pionowych odkurzaczy szczotkowych CV 30/1. Szczotka walcowa wyposażona jest w miękkie, czarne włosie poliamidowe o długości 10 mm. Średnica włosia: 0,25 mm.

Specyfikacja

Dane techniczne

Długość szczotki (mm) 277
Stopień twardości średnio-twarda
Ilość (szt.) 1
Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 277 x 61 x 61
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne