Szczotka walcowa, standardowe włosie, czarna, CV 30/1
Miękka szczotka walcowa o długości 277 mm z czarnym standardowym włosiem poliamidowym do wszystkich odkurzaczy pionowych szczotkowych CV 30/1 firmy Kärcher.
Szczotka walcowa 277 mm do wszystkich pionowych odkurzaczy szczotkowych CV 30/1. Szczotka walcowa wyposażona jest w miękkie, czarne włosie poliamidowe o długości 10 mm. Średnica włosia: 0,25 mm.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Długość szczotki (mm)
|277
|Stopień twardości
|średnio-twarda
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|277 x 61 x 61