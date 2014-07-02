Szczotka walcowa, standardowe włosie, czarna, CV 38/1, 38/2
Miękka szczotka walcowa o długości 356 mm z czarnym standardowym włosiem poliamidowym do wszystkich odkurzaczy pionowych szczotkowych CV 38/1 i CV 38/2 firmy Kärcher.
Szczotka walcowa 356 mm do wszystkich pionowych odkurzaczy szczotkowych CV 38/1 i CV 38/2. Szczotka walcowa wyposażona jest w miękkie, czarne włosie poliamidowe o długości 10 mm. Średnica włosia: 0,25 mm.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Długość szczotki (mm)
|356
|Stopień twardości
|średnio-twarda
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|356 x 61 x 61