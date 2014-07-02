Szczotka walcowa, twarda, czerwona, CV 30/1

Twarda szczotka walcowa o długości 277 mm z czerwonym włosiem poliamidowym do wszystkich odkurzaczy pionowych szczotkowych CV 30/1 firmy Kärcher.

Szczotka walcowa 277 mm do wszystkich pionowych odkurzaczy szczotkowych CV 30/1. Szczotka walcowa jest wyposażona w twarde czerwone włosie poliamidowe o długości 10 mm i doskonale nadaje się do czyszczenia np. pokryć podłogowych z filcu igłowanego. Średnica włosia: 0,30 mm.

Specyfikacja

Dane techniczne

Długość szczotki (mm) 277
Stopień twardości twardy
Ilość (szt.) 1
Kolor czerwony
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 275 x 65 x 65

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