Szczotka walcowa (twarda, zielona) z odpornym na zużycie mechanizmem gwiazdowym, długość 350 mm. Do mocno zanieczyszczonych podłóg i czyszczenia podstawowego. Odpowiednia do podłóg niewrażliwych. Włosie: Poliamid z węglikiem krzemu, grubość 0,6 mm, długość 20 mm.