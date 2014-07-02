Szczotka walcowa, twardy, zielony, 350 mm

Szczotka walcowa zielona, twarda, długość 350 mm. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych zabrudzeń. Włosie: poliamid z węglikiem krzemu, grubość 0,6 mm, długość 20 mm.

Szczotka walcowa (twarda, zielona) z odpornym na zużycie mechanizmem gwiazdowym, długość 350 mm. Do mocno zanieczyszczonych podłóg i czyszczenia podstawowego. Odpowiednia do podłóg niewrażliwych. Włosie: Poliamid z węglikiem krzemu, grubość 0,6 mm, długość 20 mm.

Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor zielony
Długość (mm) 350
Stopień twardości twardy
Ilość (szt.) 1
Waga z opakowaniem (kg) 0,9
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