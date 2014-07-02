Szczotka walcowa, twardy, zielony, 350 mm
Szczotka walcowa zielona, twarda, długość 350 mm. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych zabrudzeń. Włosie: poliamid z węglikiem krzemu, grubość 0,6 mm, długość 20 mm.
Szczotka walcowa (twarda, zielona) z odpornym na zużycie mechanizmem gwiazdowym, długość 350 mm. Do mocno zanieczyszczonych podłóg i czyszczenia podstawowego. Odpowiednia do podłóg niewrażliwych. Włosie: Poliamid z węglikiem krzemu, grubość 0,6 mm, długość 20 mm.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|zielony
|Długość (mm)
|350
|Stopień twardości
|twardy
|Ilość (szt.)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,9