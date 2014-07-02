Szczotka walcowa, wys. / nisk., pomarańczowy, 400 mm

Szczotka walcowa pomarańczowa, o włosiu różnej długości, długość 400 mm. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych i niegładkich nawierzchni. Urządzenie wymaga 2 szt.

Szczotka walcowa (wysoka-niska, średnio-twarda, pomarańczowa) z odpornym na zużycie mechanizmem gwiazdowym oraz włosiem o różnych długościach, długość 400 mm. Do czyszczenia mocno strukturalnych podłóg i głębokich szczelin. Włosie: Poliamid, grubość 0,6 mm, długość 15-20 mm.

Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor pomarańczowy
Długość (mm) 400
Typ szczotki wys. / nisk.
Ilość (szt.) 1
Waga z opakowaniem (kg) 1