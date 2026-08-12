Szczotki walcowe do powierzchni drewnianych do PCL 6
Czteroczęściowy zestaw szczotek walcowych do urządzenia PCL 6 umożliwia równomierne usuwanie zanieczyszczeń na zewnątrz bez pozostawiania śladów. Drewniane powierzchnie i pokrycia podłogowe WPC znów będą wyglądać jak nowe.
Posadzki tarasowe należy regularnie i odpowiednio czyścić, aby były wolne od zanieczyszczeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi. Dzięki szczotkom walcowym zaprojektowanym specjalnie do powierzchni drewnianych i wykładzin WPC zanieczyszczenia w obszarach zewnętrznych można usuwać szczególnie równomiernie i dokładnie. Cztery szczotki walcowe w zestawie są łatwe do wymiany i mogą zastąpić szczotki będące częścią zestawu urządzenia do czyszczenia tarasów PCL 6.
Cechy i zalety
Dokładne i równomierne czyszczenie powierzchni drewnianych i desek kompozytowych na powierzchniach zewnętrznych
Twarde włosie szczotki
Zoptymalizowany profil szczotek do czyszczenia powierzchni drewnianych i desek kompozytowych
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|134 x 100 x 100
Zastosowania
- Tarasy
- Balkon
- Powierzchnie drewniane
- Zielony porost
- Mech