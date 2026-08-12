Posadzki tarasowe należy regularnie i odpowiednio czyścić, aby były wolne od zanieczyszczeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi. Dzięki szczotkom walcowym zaprojektowanym specjalnie do powierzchni drewnianych i wykładzin WPC zanieczyszczenia w obszarach zewnętrznych można usuwać szczególnie równomiernie i dokładnie. Cztery szczotki walcowe w zestawie są łatwe do wymiany i mogą zastąpić szczotki będące częścią zestawu urządzenia do czyszczenia tarasów PCL 6.