Szczotki walcowe do powierzchni drewnianych PCL 3-18
Optymalne wyposażenie do czyszczenia powierzchni drewnianych i posadzek WPC: dzięki 2-częściowemu zestawowi wałków do urządzenia PCL 3-18 można dokładnie i skutecznie usuwać zanieczyszczenia z powierzchni zewnętrznych.
Szczotki walcowe opracowano specjalnie z myślą o powierzchniach drewnianych i podłogach WPC, dzięki czemu umożliwiają dogłębne i delikatne czyszczenie tarasów. Dwie szczotki walcowe w zestawie zastępują szczotki wchodzące w zakres dostawy urządzenia do czyszczenia tarasów PCL 3-18. Ich wymiana jest łatwa i nie wymaga użycia narzędzi.
Cechy i zalety
Spójne i dogłębne czyszczenie powierzchni drewnianych i posadzek WPC na zewnątrz
Wysoka wydajność powierzchniowa i optymalny profil szczotki do czyszczenia drewna i WPC
Twarde włosie szczotki
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|134 x 100 x 100
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Tarasy
- Balkon
- Powierzchnie drewniane
- Zielony porost
- Mech