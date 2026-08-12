Szczotki walcowe opracowano specjalnie z myślą o powierzchniach drewnianych i podłogach WPC, dzięki czemu umożliwiają dogłębne i delikatne czyszczenie tarasów. Dwie szczotki walcowe w zestawie zastępują szczotki wchodzące w zakres dostawy urządzenia do czyszczenia tarasów PCL 3-18. Ich wymiana jest łatwa i nie wymaga użycia narzędzi.