Szczotki walcowe do powierzchni drewnianych PCL 3-18

Optymalne wyposażenie do czyszczenia powierzchni drewnianych i posadzek WPC: dzięki 2-częściowemu zestawowi wałków do urządzenia PCL 3-18 można dokładnie i skutecznie usuwać zanieczyszczenia z powierzchni zewnętrznych.

Szczotki walcowe opracowano specjalnie z myślą o powierzchniach drewnianych i podłogach WPC, dzięki czemu umożliwiają dogłębne i delikatne czyszczenie tarasów. Dwie szczotki walcowe w zestawie zastępują szczotki wchodzące w zakres dostawy urządzenia do czyszczenia tarasów PCL 3-18. Ich wymiana jest łatwa i nie wymaga użycia narzędzi.

Cechy i zalety
Spójne i dogłębne czyszczenie powierzchni drewnianych i posadzek WPC na zewnątrz
Wysoka wydajność powierzchniowa i optymalny profil szczotki do czyszczenia drewna i WPC
Twarde włosie szczotki
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Tarasy
  • Balkon
  • Powierzchnie drewniane
  • Zielony porost
  • Mech