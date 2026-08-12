Idealny partner do czyszczenia tarasów: czteroczęściowy zestaw szczotek walcowych jest dostępny jako akcesorium do urządzenia PCL 6 i idealnie nadaje się do dokładnego, ale delikatnego czyszczenia gładkich i drobno porowatych płytek oraz płyt kamiennych. Zanieczyszczenia, takie jak organiczny nalot lub mech, są usuwane bez trudu. Szczotki walcowe można łatwo wymieniać bez użycia narzędzi.