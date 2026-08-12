Szczotki walcowe do powierzchni kamiennych do PCL 6

Zestaw czterech szczotek walcowych do szybkiego czyszczenia gładkich drobnoziarnistych płytek kamiennych i płyt betonowych na zewnątrz za pomocą urządzenia do czyszczenia do tarasów PCL 6.

Idealny partner do czyszczenia tarasów: czteroczęściowy zestaw szczotek walcowych jest dostępny jako akcesorium do urządzenia PCL 6 i idealnie nadaje się do dokładnego, ale delikatnego czyszczenia gładkich i drobno porowatych płytek oraz płyt kamiennych. Zanieczyszczenia, takie jak organiczny nalot lub mech, są usuwane bez trudu. Szczotki walcowe można łatwo wymieniać bez użycia narzędzi.

Cechy i zalety
Równomierne i dokładne czyszczenie gładkich i drobnoporowatych płytek i płyt kamiennych na zewnątrz budynków
Twarde włosie szczotki
  • Nie nadaje się do kostki brukowej, kostki typu behaton, asfaltu oraz betonu płukanego.
Wysoka wydajność powierzchniowa i zoptymalizowany profil szczotki do czyszczenia gładkich i drobnoporowatych płytek i płyt kamiennych
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 1,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Patia / tarasy (gładkie i drobno porowate płytki i płyty kamienne)
  • Balkony (gładkie i drobno porowate płytki i płyty kamienne)
  • Mech