Szczotki walcowe do powierzchni kamiennych PCL 3-18
Zestaw 2 szczotek walcowych do szybkiego czyszczenia gładkich płytek kamiennych na zewnątrz za pomocą urządzenia do czyszczenia do tarasów PCL 3-18.
Idealny partner do czyszczenia tarasów: 2-częściowy zestaw szczotek walcowych jest dostępny jako akcesorium do urządzenia PCL 3-18 i nadaje się do dogłębnego i delikatnego czyszczenia gładkich płytek kamiennych i płyt o zamkniętej strukturze powierzchni. Zanieczyszczenia, takie jak zielony nalot lub mech, są usuwane bez trudu. Szczotki walcowe można łatwo wymieniać bez użycia narzędzi.
Cechy i zalety
Spójne i dogłębne czyszczenie gładkich płytek kamiennych na zewnątrz
Wysoka wydajność powierzchniowa i optymalny profil szczotki do czyszczenia gładkich płytek kamiennych
Twarde włosie szczotki
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|134 x 100 x 100
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Tarasy
- Balkon