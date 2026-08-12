Idealny partner do czyszczenia tarasów: 2-częściowy zestaw szczotek walcowych jest dostępny jako akcesorium do urządzenia PCL 3-18 i nadaje się do dogłębnego i delikatnego czyszczenia gładkich płytek kamiennych i płyt o zamkniętej strukturze powierzchni. Zanieczyszczenia, takie jak zielony nalot lub mech, są usuwane bez trudu. Szczotki walcowe można łatwo wymieniać bez użycia narzędzi.