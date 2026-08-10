Szorstkie ściereczki podłogowe z mikrofibry do dyszy EasyFix

Do usuwania trudnych zabrudzeń. Dwie miękkie, wysoce chłonne ściereczki do podłóg. Wykonane z mikrofibry i mocowane do dysz EasyFix za pomocą rzepów.

Wykonane z wysokiej jakości mikrofibry. Można je prać w pralce.

Cechy i zalety
Wysokiej jakości mikrofibra
  • Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
  • Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
System mocowania pada za pomocą rzepów
  • Łatwe mocowanie pada na dyszy dzięki rzepowi.
  • Pewne mocowanie pada na dyszy podłogowej.
Ściagacz pada
  • Zmiana pada odbywa się bez kontaktu rąk z brudem.
Pad z mikrofibry dokładnie przylega do dyszy podłogowej.
  • Ułatwione czyszczenie w kątach i innych trudno dostępnych miejscach.
Specyfikacja

Dane techniczne

Włókna 100% Poliester
Kolor Biała
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 345 x 112 x 18
Zastosowania
  • Czyszczenie kamienia
  • Podłogi twarde
  • Płytki