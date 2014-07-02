Szybkozłącze
Umożliwia szybkie zmienianie lanc i akcesoriów. M 22 x 1.5 (żeńskie).
Umożliwia szybkie zmienianie lanc i akcesoriów. M 22 x 1.5 (żeńskie)
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
|Waga (g)
|320
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
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