Tarcza zamienna EDI 4
Obrotowa tarcza do elektrycznej skrobaczki do szyb EDI 4 z wytrzymałymi ostrzami z tworzywa sztucznego usuwa nawet uporczywy lód z przedniej szyby każdego samochodu.
Tarcza obrotowa do elektrycznej skrobaczki do szyb EDI 4 szybko i wygodnie usuwa lód z przedniej szyby samochodu. Wymiana tarczy jest łatwa – nie wymaga użycia narzędzi i zajmuje kilka sekund. Niedawno opracowana tarcza ma pięć ostrzy, dzięki czemu pracuje o 4 dB(A) ciszej niż poprzednia wersja.
Cechy i zalety
Tarcza obrotowa z wytrzymałymi ostrzami z tworzywa sztucznego
- Tarcza obrotowa wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego pozwala na usuwanie nawet uporczywego lodu z szyb samochodowych szybko i bez wysiłku.
Beznarzędziowa wymiana tarczy
- Tarcza z ostrzami może być łatwo wymieniona bez użycia narzędzi.
Cichsza praca
- Niedawno opracowana tarcza obrotowa charakteryzuje się hałasem zmniejszonym o nawet 4 dB(A) w porównaniu do poprzednich wersji z sześcioma ostrzami.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|109 x 109 x 16
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Szyby przednie