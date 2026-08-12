Tarcza obrotowa do elektrycznej skrobaczki do szyb EDI 4 szybko i wygodnie usuwa lód z przedniej szyby samochodu. Wymiana tarczy jest łatwa – nie wymaga użycia narzędzi i zajmuje kilka sekund. Niedawno opracowana tarcza ma pięć ostrzy, dzięki czemu pracuje o 4 dB(A) ciszej niż poprzednia wersja.