Tarcza zamienna EDI 4

Obrotowa tarcza do elektrycznej skrobaczki do szyb EDI 4 z wytrzymałymi ostrzami z tworzywa sztucznego usuwa nawet uporczywy lód z przedniej szyby każdego samochodu.

Tarcza obrotowa do elektrycznej skrobaczki do szyb EDI 4 szybko i wygodnie usuwa lód z przedniej szyby samochodu. Wymiana tarczy jest łatwa – nie wymaga użycia narzędzi i zajmuje kilka sekund. Niedawno opracowana tarcza ma pięć ostrzy, dzięki czemu pracuje o 4 dB(A) ciszej niż poprzednia wersja.

Cechy i zalety
Tarcza obrotowa z wytrzymałymi ostrzami z tworzywa sztucznego
  • Tarcza obrotowa wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego pozwala na usuwanie nawet uporczywego lodu z szyb samochodowych szybko i bez wysiłku.
Beznarzędziowa wymiana tarczy
  • Tarcza z ostrzami może być łatwo wymieniona bez użycia narzędzi.
Cichsza praca
  • Niedawno opracowana tarcza obrotowa charakteryzuje się hałasem zmniejszonym o nawet 4 dB(A) w porównaniu do poprzednich wersji z sześcioma ostrzami.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 109 x 109 x 16
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Szyby przednie