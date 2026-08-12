TAŚMA SZCZOTKOWA WRE 18-55 BATTERY
Taśma szczotkowa wykonana z nylonu do usuwania chwastów. Zamiennik przeznaczony do urządzeń: wycinak do chwastów WRE 18-55 i WRE 4 Kärcher.
Nie jest miło widzieć, jak chwasty wyrastają na ścieżkach i na ścianach. Ale jest o wiele przyjemniej, jeśli niechciane chwasty można usunąć szybko i bez wysiłku - dzięki WRE 4 Battery i WRE 18-55 firmy Kärcher. Dzięki mocnemu silnikowi, dużej prędkości, a zwłaszcza nylonowej szczotce, która jest delikatna dla powierzchni, a jednocześnie bardzo skuteczna. Jeśli pas szczotkowy się zużyje, można go wymienić w kilku krokach bez użycia narzędzi. I w mgnieniu oka kontynuować pracę: Szybkie i dokładne usuwanie suchych mchów i chwastów w pozycji, która nie obciąży twoich pleców.
Cechy i zalety
Skuteczne nylonowe włosie
Do zmiany szczotki nie są potrzebne narzędzia
- Łatwa wymiana szczeciny.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|antracyt
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|315 x 75 x 18
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Mech
- Chwasty