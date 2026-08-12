Nie jest miło widzieć, jak chwasty wyrastają na ścieżkach i na ścianach. Ale jest o wiele przyjemniej, jeśli niechciane chwasty można usunąć szybko i bez wysiłku - dzięki WRE 4 Battery i WRE 18-55 firmy Kärcher. Dzięki mocnemu silnikowi, dużej prędkości, a zwłaszcza nylonowej szczotce, która jest delikatna dla powierzchni, a jednocześnie bardzo skuteczna. Jeśli pas szczotkowy się zużyje, można go wymienić w kilku krokach bez użycia narzędzi. I w mgnieniu oka kontynuować pracę: Szybkie i dokładne usuwanie suchych mchów i chwastów w pozycji, która nie obciąży twoich pleców.