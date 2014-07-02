Teleskopowa rura ssąca, T, DN 32, długość 595–995 mm, stal chromowana, odpowiednia do odkurzaczy: BV 5/1, T 15/1
Praktyczna teleskopowa rura ssąca wykonana ze stali chromowanej do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher, o nominalnej szerokości DN 32 i długości 595–995 mm.
Chromowana metalowa rura teleskopowa (DN 32, długość: 0,61-1 m), odpowiednia jako przedłużenie, np. do odkurzania sufitów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa ( )
|ID 32
|Ilość (szt.)
|1
|Materiał
|Stal, chromowana
|Długość (mm)
|595 - 995
|Kolor
|srebrny
|Waga (kg)
|0,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|595 x 45 x 38
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