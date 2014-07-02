Teleskopowa rura ssąca, T, DN 32, długość 595–995 mm, stal chromowana, odpowiednia do odkurzaczy: BV 5/1, T 15/1

Praktyczna teleskopowa rura ssąca wykonana ze stali chromowanej do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher, o nominalnej szerokości DN 32 i długości 595–995 mm.

Chromowana metalowa rura teleskopowa (DN 32, długość: 0,61-1 m), odpowiednia jako przedłużenie, np. do odkurzania sufitów.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 32
Ilość (szt.) 1
Materiał Stal, chromowana
Długość (mm) 595 - 995
Kolor srebrny
Waga (kg) 0,6
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 595 x 45 x 38

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne