Teleskopowa rura ssąca, T, DN 32, długość 595–995 mm, stal chromowana, odpowiednia do odkurzaczy: BV 5/1, T 15/1

Praktyczna teleskopowa rura ssąca wykonana ze stali chromowanej do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher, o nominalnej szerokości DN 32 i długości 595–995 mm.