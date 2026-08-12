Torba na akcesoria Adventure
Doskonały dodatek do myjek terenowych Kärcher: torba na akcesoria Adventure może być używana do czyszczenia sprzętu zewnętrznego bez wysiłku w dowolnym miejscu dzięki akcesoriom opracowanym do perfekcyjnej współpracy z myjką.
Doskonałe do czyszczenia sprzętu zewnętrznego: akcesoria w torbie Adventure są zoptymalizowane do użytku z myjkami niskociśnieniowymi Kärcher OC 3 i OC 4 oraz są idealne dla każdego, kto potrzebuje dokładnego, ale delikatnego rozwiązania czyszczącego do użytku w podróży. Dysza Multi Jet łączy w sobie cztery rodzaje strumienia w jednym urządzeniu, które można regulować po prostu przekręcając głowicę dyszy. Jeśli zbiornik na wodę czasami nie wystarcza, wąż ssący może być używany do pobierania wody z innych źródeł, takich jak kanister, wiadro lub strumień. Wszechstronna szczotka do szorowania może być przymocowana do samego pistoletu spustowego i usuwa uporczywe zanieczyszczenia szybko i dokładnie. Akcesoria można przechowywać w dołączonej torbie, która jest wykonana z wodoodpornego materiału i zawiera nawet przestrzeń na dodatkowe małe akcesoria. Dołączone akcesoria są kompatybilne z myjkami niskociśnieniowymi Kärcher OC 3, OC 3 Plus i OC 4. Wąż ssący nie jest kompatybilny z modelem OC 3 Foldable.
Cechy i zalety
Lanca 4-w-1 Multi JetŁączy w sobie cztery rodzaje strumienia (punktowy, płaski, rozproszony i do nawadniania) w jednej dyszy, którą można regulować po prostu przekręcając głowicę dyszy.
Wąż ssącyJeśli zbiornik wody nie jest wystarczający, wąż ssący ułatwia korzystanie z wody z alternatywnych źródeł, takich jak kanister, wiadro lub strumień.
Szczotka do szorowaniaWszechstronna szczotka do szorowania może być przymocowana do samego pistoletu spustowego i usuwa uporczywe zanieczyszczenia szybko i dokładnie.
Torba na akcesoria do SC 1
- Wykonany z wodoodpornego materiału, który można prać w pralce – idealny w podróży.
- Wszystkie akcesoria przechowywane w jednym miejscu oraz dodatkowa przestrzeń na dodatkowy sprzęt zewnętrzny.
- Worek można przechowywać w pustym zbiorniku na wodę razem z myjką Kärcher OC 4.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|220 x 220 x 100
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Namioty
- Rowery
- Zwierzęta / psy
- Buty
- Sprzęt sportowy (deska surfingowa, kajak, deska SUP)
- Wózki spacerowe
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Zabawki
- Kwietniki