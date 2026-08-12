Doskonałe do czyszczenia sprzętu zewnętrznego: akcesoria w torbie Adventure są zoptymalizowane do użytku z myjkami niskociśnieniowymi Kärcher OC 3 i OC 4 oraz są idealne dla każdego, kto potrzebuje dokładnego, ale delikatnego rozwiązania czyszczącego do użytku w podróży. Dysza Multi Jet łączy w sobie cztery rodzaje strumienia w jednym urządzeniu, które można regulować po prostu przekręcając głowicę dyszy. Jeśli zbiornik na wodę czasami nie wystarcza, wąż ssący może być używany do pobierania wody z innych źródeł, takich jak kanister, wiadro lub strumień. Wszechstronna szczotka do szorowania może być przymocowana do samego pistoletu spustowego i usuwa uporczywe zanieczyszczenia szybko i dokładnie. Akcesoria można przechowywać w dołączonej torbie, która jest wykonana z wodoodpornego materiału i zawiera nawet przestrzeń na dodatkowe małe akcesoria. Dołączone akcesoria są kompatybilne z myjkami niskociśnieniowymi Kärcher OC 3, OC 3 Plus i OC 4. Wąż ssący nie jest kompatybilny z modelem OC 3 Foldable.