Torba na akcesoria Bike
Doskonały dodatek do myjki terenowej Kärcher: torba na akcesoria Bike zawiera praktyczne akcesoria, które zostały opracowane specjalnie do czyszczenia rowerów.
Idealne do czyszczenia rowerów: dzięki akcesoriom w torbie Bike, które są zoptymalizowane do użytku z myjkami niskociśnieniowymi Kärcher OC 3 i OC 4, rowery i sprzęt rowerowy można dokładnie, ale delikatnie umyć. Dysza Multi Jet łączy w sobie cztery rodzaje strumienia w jednym urządzeniu, które można regulować po prostu przekręcając głowicę dyszy. Specjalnie ukształtowana szczotka z miękkim włosiem usuwa nawet uporczywe zanieczyszczenia z trudno dostępnych miejsc, nie rysując lakieru. Strumień pianowy i naturalny środek do czyszczenia rowerów skutecznie usuwają typowe zanieczyszczenia rowerowe, jednocześnie chroniąc wszystkie elementy. Chłonna ściereczka z mikrofibry zapewnia ostateczny połysk. Akcesoria można przechowywać w dołączonej torbie, która jest wykonana z wodoodpornego materiału i zawiera nawet przestrzeń na dodatkowe małe akcesoria.
Cechy i zalety
Lanca 4-w-1 Multi JetŁączy w sobie cztery rodzaje strumienia (punktowy, płaski, rozproszony i do nawadniania) w jednej dyszy, którą można regulować po prostu przekręcając głowicę dyszy.
Strumień pianowy i naturalny środek do czyszczenia roweruNaturalny detergent, skutecznie rozpuszcza zanieczyszczenia typowe dla rowerów, jednocześnie chroniąc wszystkie ich elementy. Do użytku z dyszą pianową lub butelką z rozpylaczem.
Szczotka do roweruSpecjalnie ukształtowana szczotka z miękkim włosiem usuwa nawet uporczywe zanieczyszczenia z trudno dostępnych miejsc, nie rysując lakieru.
Ściereczka z mikrofibry
- Miękka i chłonna ściereczka z mikrofibry do polerowania roweru po czyszczeniu i zapobiegania powstawaniu zacieków.
Torba na akcesoria do SC 1
- Wykonany z wodoodpornego materiału, który można prać w pralce – idealny w podróży.
- Wszystkie akcesoria przechowywane w jednym miejscu i dodatkowa przestrzeń na dodatkowy sprzęt rowerowy.
- Worek można przechowywać w pustym zbiorniku na wodę razem z myjką Kärcher OC 4.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Włókna
|80% poliester, 20% poliamid
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|1,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|220 x 220 x 100
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Rowery
- Namioty
- Zwierzęta / psy
- Buty
- Sprzęt sportowy (deska surfingowa, kajak, deska SUP)
- Wózki spacerowe
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Zabawki
- Kwietniki