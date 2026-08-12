Idealne do czyszczenia rowerów: dzięki akcesoriom w torbie Bike, które są zoptymalizowane do użytku z myjkami niskociśnieniowymi Kärcher OC 3 i OC 4, rowery i sprzęt rowerowy można dokładnie, ale delikatnie umyć. Dysza Multi Jet łączy w sobie cztery rodzaje strumienia w jednym urządzeniu, które można regulować po prostu przekręcając głowicę dyszy. Specjalnie ukształtowana szczotka z miękkim włosiem usuwa nawet uporczywe zanieczyszczenia z trudno dostępnych miejsc, nie rysując lakieru. Strumień pianowy i naturalny środek do czyszczenia rowerów skutecznie usuwają typowe zanieczyszczenia rowerowe, jednocześnie chroniąc wszystkie elementy. Chłonna ściereczka z mikrofibry zapewnia ostateczny połysk. Akcesoria można przechowywać w dołączonej torbie, która jest wykonana z wodoodpornego materiału i zawiera nawet przestrzeń na dodatkowe małe akcesoria.