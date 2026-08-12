Torba na akcesoria Bike

Doskonały dodatek do myjki terenowej Kärcher: torba na akcesoria Bike zawiera praktyczne akcesoria, które zostały opracowane specjalnie do czyszczenia rowerów.

Idealne do czyszczenia rowerów: dzięki akcesoriom w torbie Bike, które są zoptymalizowane do użytku z myjkami niskociśnieniowymi Kärcher OC 3 i OC 4, rowery i sprzęt rowerowy można dokładnie, ale delikatnie umyć. Dysza Multi Jet łączy w sobie cztery rodzaje strumienia w jednym urządzeniu, które można regulować po prostu przekręcając głowicę dyszy. Specjalnie ukształtowana szczotka z miękkim włosiem usuwa nawet uporczywe zanieczyszczenia z trudno dostępnych miejsc, nie rysując lakieru. Strumień pianowy i naturalny środek do czyszczenia rowerów skutecznie usuwają typowe zanieczyszczenia rowerowe, jednocześnie chroniąc wszystkie elementy. Chłonna ściereczka z mikrofibry zapewnia ostateczny połysk. Akcesoria można przechowywać w dołączonej torbie, która jest wykonana z wodoodpornego materiału i zawiera nawet przestrzeń na dodatkowe małe akcesoria.

Cechy i zalety
Torba na akcesoria Bike: Lanca 4-w-1 Multi Jet
Lanca 4-w-1 Multi Jet
Łączy w sobie cztery rodzaje strumienia (punktowy, płaski, rozproszony i do nawadniania) w jednej dyszy, którą można regulować po prostu przekręcając głowicę dyszy.
Torba na akcesoria Bike: Strumień pianowy i naturalny środek do czyszczenia roweru
Strumień pianowy i naturalny środek do czyszczenia roweru
Naturalny detergent, skutecznie rozpuszcza zanieczyszczenia typowe dla rowerów, jednocześnie chroniąc wszystkie ich elementy. Do użytku z dyszą pianową lub butelką z rozpylaczem.
Torba na akcesoria Bike: Szczotka do roweru
Szczotka do roweru
Specjalnie ukształtowana szczotka z miękkim włosiem usuwa nawet uporczywe zanieczyszczenia z trudno dostępnych miejsc, nie rysując lakieru.
Ściereczka z mikrofibry
  • Miękka i chłonna ściereczka z mikrofibry do polerowania roweru po czyszczeniu i zapobiegania powstawaniu zacieków.
Torba na akcesoria do SC 1
  • Wykonany z wodoodpornego materiału, który można prać w pralce – idealny w podróży.
  • Wszystkie akcesoria przechowywane w jednym miejscu i dodatkowa przestrzeń na dodatkowy sprzęt rowerowy.
  • Worek można przechowywać w pustym zbiorniku na wodę razem z myjką Kärcher OC 4.
Specyfikacja

Dane techniczne

Włókna 80% poliester, 20% poliamid
Kolor czarny
Waga (kg) 1,3
Waga z opakowaniem (kg) 1,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 220 x 220 x 100
Zastosowania
  • Rowery
  • Namioty
  • Zwierzęta / psy
  • Buty
  • Sprzęt sportowy (deska surfingowa, kajak, deska SUP)
  • Wózki spacerowe
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Zabawki
  • Kwietniki