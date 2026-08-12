Torba na akcesoria Pet

Doskonały dodatek do myjek terenowych Kärcher: torba na akcesoria Pet zawiera praktyczne akcesoria, które zostały specjalnie opracowane do delikatnego czyszczenia psów.

Idealne do czyszczenia i pielęgnacji psów: akcesoria w torbie Pet są zoptymalizowane do użytku z myjkami niskociśnieniowymi Kärcher OC 3 i OC 4 do delikatnego, ale skutecznego czyszczenia czworonożnych przyjaciół. Specjalnie opracowana szczotka dla zwierząt z silikonowymi wypustkami masującymi usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia z sierści. Dysza stożkowa czyści zanieczyszczoną sierść i łapy szczególnie delikatnie i ostrożnie. Puszysta ściereczka z mikrofibry wchłania dużo wody, jest przyjemna w dotyku i nie pozostawia nieprzyjemnych zapachów. Akcesoria można przechowywać w dołączonej torbie, która jest wykonana z wodoodpornego materiału i zawiera nawet przestrzeń na dodatkowe małe akcesoria.

Cechy i zalety
Torba na akcesoria Pet: Szczotka do mycia zwierząt
Szczotka do mycia zwierząt
Specjalnie opracowana szczotka dla zwierząt z silikonowymi wypustkami masującymi usuwa nawet uporczywe zanieczyszczenia z sierści.
Torba na akcesoria Pet: Dysza ze strumieniem stożkowym
Dysza ze strumieniem stożkowym
Dysza stożkowa jest szczególnie delikatna, dzięki czemu idealnie nadaje się do dokładnego czyszczenia zanieczyszczonej sierści i łap.
Torba na akcesoria Pet: Ściereczka z mikrofibry
Ściereczka z mikrofibry
Puszysta ściereczka z mikrofibry może służyć do osuszania psów bezpośrednio po czyszczeniu. Ściereczka z mikrofibry pochłania dużo wody i zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Torba na akcesoria do SC 1
  • Wykonany z wodoodpornego materiału, który można prać w pralce – idealny w podróży.
  • Wszystkie akcesoria przechowywane w jednym miejscu i dodatkowa przestrzeń na inne niezbędne akcesoria do spacerów z psem.
  • Worek można przechowywać w pustym zbiorniku na wodę razem z myjką Kärcher OC 4.
Specyfikacja

Dane techniczne

Włókna 80% poliester, 20% poliamid
Kolor czarny
Waga (kg) 0,7
Waga z opakowaniem (kg) 0,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 220 x 220 x 100
Zastosowania
  • Zwierzęta / psy
  • Rowery
  • Namioty
  • Buty
  • Sprzęt sportowy (deska surfingowa, kajak, deska SUP)
  • Wózki spacerowe
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Zabawki
  • Kwietniki