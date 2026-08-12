Idealne do czyszczenia i pielęgnacji psów: akcesoria w torbie Pet są zoptymalizowane do użytku z myjkami niskociśnieniowymi Kärcher OC 3 i OC 4 do delikatnego, ale skutecznego czyszczenia czworonożnych przyjaciół. Specjalnie opracowana szczotka dla zwierząt z silikonowymi wypustkami masującymi usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia z sierści. Dysza stożkowa czyści zanieczyszczoną sierść i łapy szczególnie delikatnie i ostrożnie. Puszysta ściereczka z mikrofibry wchłania dużo wody, jest przyjemna w dotyku i nie pozostawia nieprzyjemnych zapachów. Akcesoria można przechowywać w dołączonej torbie, która jest wykonana z wodoodpornego materiału i zawiera nawet przestrzeń na dodatkowe małe akcesoria.