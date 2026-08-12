Torba na akcesoria Pet
Doskonały dodatek do myjek terenowych Kärcher: torba na akcesoria Pet zawiera praktyczne akcesoria, które zostały specjalnie opracowane do delikatnego czyszczenia psów.
Idealne do czyszczenia i pielęgnacji psów: akcesoria w torbie Pet są zoptymalizowane do użytku z myjkami niskociśnieniowymi Kärcher OC 3 i OC 4 do delikatnego, ale skutecznego czyszczenia czworonożnych przyjaciół. Specjalnie opracowana szczotka dla zwierząt z silikonowymi wypustkami masującymi usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia z sierści. Dysza stożkowa czyści zanieczyszczoną sierść i łapy szczególnie delikatnie i ostrożnie. Puszysta ściereczka z mikrofibry wchłania dużo wody, jest przyjemna w dotyku i nie pozostawia nieprzyjemnych zapachów. Akcesoria można przechowywać w dołączonej torbie, która jest wykonana z wodoodpornego materiału i zawiera nawet przestrzeń na dodatkowe małe akcesoria.
Cechy i zalety
Szczotka do mycia zwierzątSpecjalnie opracowana szczotka dla zwierząt z silikonowymi wypustkami masującymi usuwa nawet uporczywe zanieczyszczenia z sierści.
Dysza ze strumieniem stożkowymDysza stożkowa jest szczególnie delikatna, dzięki czemu idealnie nadaje się do dokładnego czyszczenia zanieczyszczonej sierści i łap.
Ściereczka z mikrofibryPuszysta ściereczka z mikrofibry może służyć do osuszania psów bezpośrednio po czyszczeniu. Ściereczka z mikrofibry pochłania dużo wody i zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Torba na akcesoria do SC 1
- Wykonany z wodoodpornego materiału, który można prać w pralce – idealny w podróży.
- Wszystkie akcesoria przechowywane w jednym miejscu i dodatkowa przestrzeń na inne niezbędne akcesoria do spacerów z psem.
- Worek można przechowywać w pustym zbiorniku na wodę razem z myjką Kärcher OC 4.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Włókna
|80% poliester, 20% poliamid
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|220 x 220 x 100
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Zwierzęta / psy
- Rowery
- Namioty
- Buty
- Sprzęt sportowy (deska surfingowa, kajak, deska SUP)
- Wózki spacerowe
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Zabawki
- Kwietniki