Trójnik typu Y

Umożliwia podłączenie dwóch lanc spryskujących do urządzenia. Instalacja na wyjściu wysokociśnieniowym.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne