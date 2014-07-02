Uchwyt dystansowy

Zapewnia stałą bezpieczną odległość, np. przy oponach i karoserii. Zapobiega tym samym uszkodzeniom delikatnych powierzchni, mocowany bezpośrednio na lancy.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza M22 x 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,1