Uchwyt na automatyczny bębęn na wąż do urządzeń HDS C
Uchwyt obejmuje materiał łączeniowy do montażu urządzeń z automatycznym bębnem do węża w klasach HDS Compact.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga z opakowaniem (kg)
|9,7
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