Uchwyt na automatyczny bębęn na wąż do urządzeń HDS M/S

Uchwyt obejmuje materiał łączeniowy do montażu urządzeń z automatycznym bębnem do węża w klasach HDS Middle i Super.

Specyfikacja

Dane techniczne

Waga z opakowaniem (kg) 14,6
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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