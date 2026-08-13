Uchwyt na nasadkę butli CO₂
Praktyczny uchwyt do przytrzymywania pokryw butli CO₂ podczas czyszczenia za pomocą systemu czyszczenia suchym lodem w procesie Liquid-to-Pellet (od cieczy do peletu), zapobiega zgubieniu.
Dzięki temu nic nie zostanie pominięte podczas czyszczenia za pomocą systemów Kärcher do czyszczenia suchym lodem w procesie Liquid-to-Pellet (od cieczy do peletu): Uchwyt na pokrywy butli CO₂ do szybkiego i łatwego przypięcia do podstawy głównej urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1