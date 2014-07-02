Uchwyt obrotowy ze stali nierdzewnej do montażu na ścianie

Do zastosowania razem z automatycznym bębnem na wąż wysokociśnieniowy 2.641-866.0

Specyfikacja

Dane techniczne

Waga z opakowaniem (kg) 1,8
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