Uchwyt ścienny RCX

Łatwy montaż anteny RTK na ścianach zewnętrznych. Zestaw zawiera uchwyt, śruby i kołki rozporowe.

Uchwyt ścienny zapewnia większą elastyczność podczas ustawiania anteny RTK. Wystarczy włożyć głowicę anteny do uchwytu, a następnie przymocować ją do ściany za pomocą dostarczonych śrub i kołków rozporowych. Należy zachować swobodny 100° widok nieba. Można go montować na ścianach bez okapu dachowego, na balkonach, szopach ogrodowych itp.

Cechy i zalety
Bezpieczny uchwyt
  • Antenę RTK można stabilnie i bezpiecznie zamontować na ścianach zewnętrznych za pomocą wspornika oraz czterech dostarczonych śrub i kołków.
Elastyczny montaż
  • Uchwyt ścienny otwiera wiele możliwości montażu na ścianach, balkonach, altanach ogrodowych itp.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 205 x 175 x 95
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment