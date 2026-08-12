Uchwyt ścienny zapewnia większą elastyczność podczas ustawiania anteny RTK. Wystarczy włożyć głowicę anteny do uchwytu, a następnie przymocować ją do ściany za pomocą dostarczonych śrub i kołków rozporowych. Należy zachować swobodny 100° widok nieba. Można go montować na ścianach bez okapu dachowego, na balkonach, szopach ogrodowych itp.