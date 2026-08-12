Uchwyt ścienny RCX
Łatwy montaż anteny RTK na ścianach zewnętrznych. Zestaw zawiera uchwyt, śruby i kołki rozporowe.
Uchwyt ścienny zapewnia większą elastyczność podczas ustawiania anteny RTK. Wystarczy włożyć głowicę anteny do uchwytu, a następnie przymocować ją do ściany za pomocą dostarczonych śrub i kołków rozporowych. Należy zachować swobodny 100° widok nieba. Można go montować na ścianach bez okapu dachowego, na balkonach, szopach ogrodowych itp.
Cechy i zalety
Bezpieczny uchwyt
- Antenę RTK można stabilnie i bezpiecznie zamontować na ścianach zewnętrznych za pomocą wspornika oraz czterech dostarczonych śrub i kołków.
Elastyczny montaż
- Uchwyt ścienny otwiera wiele możliwości montażu na ścianach, balkonach, altanach ogrodowych itp.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|205 x 175 x 95