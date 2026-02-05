Ergonomiczny uchwyt sprawia, że czyszczenie dużych powierzchni dywanowych za pomocą odkurzaczy piorących Kärcher jest szczególnie wygodne. Dzięki temu dyszę podłogową piorącą można prowadzić z łatwością i precyzją. Po łatwym przymocowaniu do rury dodatkowy uchwyt umożliwia wygodną obsługę oburęczną, dla osób prawo- i leworęcznych. Nadaje się do wszystkich odkurzaczy piorących Kärcher z serii SE 4, SE 5 i SE 6.