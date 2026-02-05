Uchwyt wspomagający SE
Ergonomiczny uchwyt wspomagający jest idealnym dodatkiem do wygodnego czyszczenia dużych powierzchni dywanów za pomocą odkurzaczy piorących Kärcher.
Ergonomiczny uchwyt sprawia, że czyszczenie dużych powierzchni dywanowych za pomocą odkurzaczy piorących Kärcher jest szczególnie wygodne. Dzięki temu dyszę podłogową piorącą można prowadzić z łatwością i precyzją. Po łatwym przymocowaniu do rury dodatkowy uchwyt umożliwia wygodną obsługę oburęczną, dla osób prawo- i leworęcznych. Nadaje się do wszystkich odkurzaczy piorących Kärcher z serii SE 4, SE 5 i SE 6.
Cechy i zalety
Nadaje się do wszystkich odkurzaczy piorących Kärcher SE 4, SE 5 i SE 6.
Ergonomiczny uchwyt odpowiedni dla osób prawo- i leworęcznychWygodne użytkowanie dzięki oburęcznej obsłudze.
Uchwyt z regulacją wysokościPołożenie uchwytu można indywidualnie dostosować do wzrostu użytkownika.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa (mm)
|35
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|121 x 66 x 127