Uchwyt wspomagający SE

Ergonomiczny uchwyt wspomagający jest idealnym dodatkiem do wygodnego czyszczenia dużych powierzchni dywanów za pomocą odkurzaczy piorących Kärcher.

Ergonomiczny uchwyt sprawia, że czyszczenie dużych powierzchni dywanowych za pomocą odkurzaczy piorących Kärcher jest szczególnie wygodne. Dzięki temu dyszę podłogową piorącą można prowadzić z łatwością i precyzją. Po łatwym przymocowaniu do rury dodatkowy uchwyt umożliwia wygodną obsługę oburęczną, dla osób prawo- i leworęcznych. Nadaje się do wszystkich odkurzaczy piorących Kärcher z serii SE 4, SE 5 i SE 6.

Cechy i zalety
Uchwyt wspomagający SE: Nadaje się do wszystkich odkurzaczy piorących Kärcher SE 4, SE 5 i SE 6.
Uchwyt wspomagający SE: Ergonomiczny uchwyt odpowiedni dla osób prawo- i leworęcznych
Wygodne użytkowanie dzięki oburęcznej obsłudze.
Uchwyt wspomagający SE: Uchwyt z regulacją wysokości
Położenie uchwytu można indywidualnie dostosować do wzrostu użytkownika.
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa (mm) 35
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 121 x 66 x 127