Uchwyt zaciskowy RCX
Elastyczny montaż anteny RTK na elementach poziomych lub pionowych za pomocą mechanizmu zaciskowego.
Uchwyt zaciskowy zapewnia większą elastyczność podczas ustawiania anteny RTK. Wystarczy włożyć głowicę anteny do uchwytu, a następnie przymocować uchwyt do elementów poziomych za pomocą zacisku. Od poziomego do pionowego wystarczy jeden prosty krok. Należy zachować swobodny 100° widok nieba. Można go montować na płotach ogrodowych, balkonach, kratach do pnączy itp.
Cechy i zalety
Bezpieczny uchwyt
- Antenę RTK można stabilnie zamontować w bezpiecznej pozycji za pomocą mechanizmu śrubowego.
Elastyczny montaż
- Uchwyt zaciskowy otwiera wiele możliwości montażu na poziomych lub pionowych elementach, takich jak ogrodzenia ogrodowe, balkony, ramy wspinaczkowe itp.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|290 x 110 x 135