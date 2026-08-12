Uchwyt zaciskowy zapewnia większą elastyczność podczas ustawiania anteny RTK. Wystarczy włożyć głowicę anteny do uchwytu, a następnie przymocować uchwyt do elementów poziomych za pomocą zacisku. Od poziomego do pionowego wystarczy jeden prosty krok. Należy zachować swobodny 100° widok nieba. Można go montować na płotach ogrodowych, balkonach, kratach do pnączy itp.