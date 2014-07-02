Akcesoria do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher
Pistolety spryskujące
Węże wysokociśnieniowe
- Standard
- Standard ze złączem obustronnym
- Węże Longlife 400
- Węże Longlife 400 z obustronnym złączem obrotowym
- Węże do przemysłu spożywczego
- Węże do przemysłu spożywczego z obustronnym złączem
- Węże Longlife do przemysłu spożywczego
- Węże Longlife do przemysłu spożywczego z obustronnym złączem
- Węże specjalne
- Ultra Guard
- Classic
- Inaktiv
Środek do czyszczenia powierzchni i podłóg twardych
- Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FR Classic
- Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FRV 30
- Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FR 30
- Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FR 30 Me
- Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FR 50
- Zestawy dysz do przystawek FR
- Zestawy dysz do przystawek FRV 30
- Zestawy dysz do przystawek FR Classic
- Adapter do domowych urządzeń wysokociśnieniowych
- Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FRV 30 Me
- Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FR 50 Me
Systemy pianowania
Czyszczenie fasad i paneli słonecznych
Zestaw do piaskowania w strumieniu wody
Adapter
- Zestaw do podnoszenia dźwigiem
- Zestaw opon pneumatycznych
- Zestawy kontroli płomienia
- Zestawy akumulatorów
- Zestaw zdalnego sterowania
- Wrzutnik monet
- Zestaw filtra wody
- Zestaw kół odpornych na przebicie
- Osprzęt do stacjonarnych urządzeń wysokociśnieniowych
- Rama rurowa
- Zestaw montażowy HD-Trailer
- Zestaw montażowy HDS-Trailer